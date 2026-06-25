Недостаток одного витамина связали с повышенным риском развития деменции

Front Nutr: Низкий уровень витамина B12 повышает риск развития деменции и инсульта

Низкий уровень витамина B12 может быть связан с повышенным риском развития деменции и инсульта. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 258 тысяч человек старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи сравнили пациентов с устойчиво низким уровнем витамина B12 (менее 300 пикограмм на миллилитр при двух анализах) с людьми, у которых показатели находились в пределах нормы. За десять лет наблюдения у участников с недостатком витамина риск развития деменции оказался на 33 процента выше. Кроме того, у них чаще диагностировали болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, легкие когнитивные нарушения, инсульт и отмечали более высокую смертность. У людей с выраженным дефицитом витамина B12 (менее 200 пикограмм на миллилитр) риск развития деменции был уже на 64 процента выше.

Авторы отмечают, что витамин B12 играет важную роль в работе нервной системы, а его нехватка может способствовать повреждению нервных клеток и сосудов мозга. При этом исследование не доказывает, что именно дефицит витамина вызывает деменцию, а лишь показывает устойчивую связь между этими состояниями.

Ученые подчеркивают, что результаты требуют подтверждения в клинических исследованиях. В будущем специалисты планируют выяснить, сможет ли своевременное выявление и коррекция дефицита витамина B12 снизить вероятность возникновения возрастных нарушений памяти и инсульта.

Ранее стало известно, что высокий уровень витамина C связан с большим объемом серого вещества у пожилых.