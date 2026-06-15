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20:41, 15 июня 2026Наука и техника

Назван помогающий сохранить объем мозга в старости витамин

PLOS ONE: Высокий уровень витамина C связан с большим уровнем серого вещества у пожилых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Ученые из Японии обнаружили, что более высокий уровень витамина C в крови связан с лучшим состоянием мозга у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В работе приняли участие 2044 человека со средним возрастом 69 лет. Всем участникам провели магнитно-резонансную томографию мозга и измерили уровень витамина C в плазме крови. Затем исследователи оценили объем серого и белого вещества, а также состояние так называемой сети пассивного режима работы мозга — системы взаимосвязанных областей, которая участвует в памяти, мышлении и саморефлексии.

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Анализ показал, что люди с более низким уровнем витамина C чаще имели меньший объем серого вещества. Кроме того, у них наблюдалась более слабая связь между участками сети пассивного режима работы мозга. Эти закономерности сохранялись даже после учета возраста, пола, уровня образования, физической активности, а также наличия диабета, гипертонии и других факторов риска.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако результаты указывают на возможную роль витамина C в поддержании структуры мозга и сохранении нейронных связей.

Ранее стало известно, что препараты для снижения холестерина снижают риск возрастной слабости у пожилых людей.

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