Назван помогающий сохранить объем мозга в старости витамин

PLOS ONE: Высокий уровень витамина C связан с большим уровнем серого вещества у пожилых

Ученые из Японии обнаружили, что более высокий уровень витамина C в крови связан с лучшим состоянием мозга у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В работе приняли участие 2044 человека со средним возрастом 69 лет. Всем участникам провели магнитно-резонансную томографию мозга и измерили уровень витамина C в плазме крови. Затем исследователи оценили объем серого и белого вещества, а также состояние так называемой сети пассивного режима работы мозга — системы взаимосвязанных областей, которая участвует в памяти, мышлении и саморефлексии.

Анализ показал, что люди с более низким уровнем витамина C чаще имели меньший объем серого вещества. Кроме того, у них наблюдалась более слабая связь между участками сети пассивного режима работы мозга. Эти закономерности сохранялись даже после учета возраста, пола, уровня образования, физической активности, а также наличия диабета, гипертонии и других факторов риска.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако результаты указывают на возможную роль витамина C в поддержании структуры мозга и сохранении нейронных связей.

Ранее стало известно, что препараты для снижения холестерина снижают риск возрастной слабости у пожилых людей.