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07:03, 28 июля 2026 (обновлено: 07:07, 28 июля 2026)Россия

Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Атаку не пережила супружеская пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток

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