Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Атаку не пережила супружеская пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток