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07:42, 28 июля 2026Экономика

Турции перестало хватить российского угля

«Ъ»: Российский уголь в Турции подорожал из-за рисков с поставками через Черное море
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За последнюю неделю российский энергетический уголь калорийностью 6000 килокалорий на килограмм подорожал в Турции на 3,6 процента, до 107 долларов за тонну с учетом страховки и фрахта. Об этом со ссылкой на обзор Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Главной проблемой этого направления становится нехватка товара. Российские экспортеры распродали текущие объемы, а с новыми возникла проблема, в том числе из-за логистических рисков на Черном море. Так, неделю назад под удар беспилотника попал сухогруз, перевозивший уголь из порта Тамань в Трабзон.

Альтернативными маршрутами для поставок в Турцию является железнодорожный через Грузию и Азербайджан, а также из балтийского порта Усть-Луга через Средиземное море. Оба они значительно дороже черноморского, и идущие таким образом объемы минимальны.

Доставка из Усть-Луги в Турцию за неделю подорожала на 1,9 процента, до 26,4 доллара за тонну, а стоимость самого угля в балтийских портах выросли на 2,7 процента, до 76,1 доллара против роста в порту Тамань на 0,5 процента, до 84,5 доллара. В прошлом году экспорт российского угля в Турцию вырос на 34,6 процента, до 35 миллионов тонн. Эта страна остается основным покупателем топлива на западном направлении.

Эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста имени Столыпина Павел Гамов предположил, что из-за распродаж угля в июне и июле турецким покупателям может не хватить до 1,5 миллиона тонн в ближайшие два-три месяца. При этом эксперт ожидает, что в июле поставки через Черное море упадут на 25-35 в годовом выражении и на 15-25 в месячном.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев рассказал, что рентабельность поставок через Усть-Лугу на 15-30 долларов с тонны ниже, чем через черноморские порты. Часть топлива могут перенаправить на Дальний Восток, если позволит пропускная способность железной дороги.

Ранее сообщалось, что в первом полугодия 2026 года добыча угля в России составила 212 миллионов тонн, что на два процента меньше, чем годом ранее.

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