Добыча угля в России упала

Росстат сообщил об ускорении падения добычи угля в июне до 34,9 миллиона тонн

По итогам первого полугодия 2026 года добыча угля в России составила 212 миллионов тонн, что на два процента меньше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Отдельно в июне падение производства ускорилось до 5,7 процента по сравнению с маем, так что результат первого месяца лета составил 34,9 миллиона тонн.

Добыча антрацита за шесть месяцев сократилась на 11,4 процента, до 10,1 миллиона тонн, а прочего каменного угля — на пять процентов, до 98,5 миллиона. Рост показали коксующийся (плюс 3,5 процента, 53,8 миллиона тонн) и рядовой бурый (плюс 1,1 процента, 50, 2 миллиона тонн) угли.

Ранее аналитики Neft Research предположили, что в перспективе ближайших лет экспортные цены на российский энергетический уголь продолжат падать, а к концу 2028 года они останутся ниже июньских уровней на 10-20 процентов. По их мнению, факторы, обеспечившие определенный рост цен летом, носят кратковременный характер и фактически исчерпаны.