Ценам на российский уголь спрогнозировали снижение

«Ъ»: Цены на российский уголь упадут на 10-20 процентов до конца 2028 года

Экспортные цены на российский энергетический уголь в ближайшие годы будут падать, а к концу 2028 года они останутся ниже июньских уровней на 10-20 процентов в зависимости от направления. Об этом со ссылкой на прогноз Neft Research пишет «Коммерсантъ».

В последние месяцы топливо дорожало из-за конфликта на Ближнем Востоке и взлета цен на нефть и газ, а также ограничения добычи в Китае и перебоев с поставками из Колумбии, ЮАР и Индонезии.

В результате на рынках Азии уголь обновил ценовые максимумы с 2024 года, но уже в июле ситуация начала нормализоваться. После завершения тотальных проверок безопасности на китайских шахтах и адаптации поставщиков к новым условиях в Индонезии на рынке образуется профицит, что ведет к снижению цен на все виды топлива.

Рентабельность поставок угля для российских компаний остается под давлением из-за необходимости предоставлять скидки и высоких инфраструктурных издержек.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что даже при нынешних ценах угольщики из Кемеровской области, главного добывающего региона страны, получают прибыль только при поставках через Дальний Восток.

Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев полагает, что повышенные цены могут сохраниться в ближайшие месяцы, потому что ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной, а вопрос с предложением не решен. При этом сам экспорт угля из России растет — за пять месяцев отгрузки выросли на 4,7 процента, до 85,1 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что стоимость российского энергетического угля в Китае за неделю к 3 июля снизилась на 5,3 доллара за тонну с учетом фрахта.

