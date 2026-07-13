Российский уголь резко подешевел

«Ъ»: Российский уголь подешевел на 10 процентов из-за снижения спроса на него в Китае

Стоимость российского энергетического угля в Китае за неделю к 3 июля снизилась на 5,3 доллара за тонну с учетом фрахта, до 105 долларов. Об этом со ссылкой на данные Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Еще в середине июня партии продавались по 115-117 долларов за тонну, то есть за две недели цены упали примерно на десять процентов. Главной причиной такой тенденции аналитики называют рост запасов на электростанциях Китая и длительные осадки в стране.

Последнее обстоятельство, во-первых, снижает энергопотребление, а во-вторых, увеличивает выработку электроэнергии на ГЭС. В результате некоторые электростанции уже обеспечили себя углем на все лето.

Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов предположил, что если прохлада и дожди в Азии затянутся, то ожидать разворота котировок можно будет только в сентябре-октябре. Хотя на цены может повлиять возобновившийся конфликт на Ближнем Востоке, однако для этого поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив должны опять остановиться на продолжительный срок.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев объяснил, что нынешние цены на уголь подошли к минимально рентабельным уровням, а потенциал для дальнейшего снижения составляет 10-15 долларов за тонну.

По словам Котова, выходом для поставщиков может стать перенаправление угля в Южную Корею, которая стала премиальным рынком из-за сохраняющегося в Китае дисконта на уровне десяти процентов.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю июня стоимость коксующегося угля в портах Дальнего Востока упала на 6,2 процента, или 10 долларов, что стало рекордным недельным снижением с начала года.