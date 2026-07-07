Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 7 июля 2026Экономика

Цены на российский уголь резко снизились

«Ъ»: Российский коксующийся уголь падает в цене рекордными темпами с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

За последнюю неделю июня стоимость полутвердого коксующегося угля марки Ж в портах Дальнего Востока упала на 6,2 процента или 10 долларов, что стало рекордным недельным снижением с начала года. Об этом со ссылкой на подсчеты Neft Research пишет «Коммерсантъ».

В азово-черноморских портах цены на этот же уголь упали на 2,7 процента, а в портах Балтики — на 3,6 процента. Повышенный дальневосточный результат аналитики объясняют сокращением спроса в Китае, поскольку местные потребители не хотят переплачивать.

Между тем в Центре ценовых индексов напоминают, что рост цен на востоке страны был связан с аварией на шахте в китайской провинции Шаньси, которая привела к массовым проверкам других предприятий и остановке добычи на них. Поскольку ситуация в отрасли налаживается, то интерес к российскому углю быстро спадает.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев полагает, что падение цен продолжится до конца августа или начала сентября. В свою очередь, прогноз Neft Research предусматривает снижение цен на российский уголь в третьем квартале на 6-8 процентов.

Ранее сообщалось, что российские угледобывающие компании не смогли в полной мере воспользоваться взлетом мировых цен на энергоресурсы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Их потенциальные дополнительные доходы от экспортных контрактов были съедены как взлетевшей стоимостью логистики, так и переукреплением рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл тему переговоров с Трампом

    Лавров оценил актерские способности Зеленского

    Журова оценила лишение Эстонии права проведения чемпионата Европы из-за недопуска россиян

    Врач подвергла критике популярный метод лечения анемии

    Женщина с огромным ножом среди юных россиян-велосипедистов попала на видео

    В России назвали условия для взятия Одессы и Николаева

    Найдено защищающее печень от повреждений природное вещество

    CNN сообщил о присутствии Зеленского на ужине лидеров в Анкаре

    Цены на российский уголь резко снизились

    В России назвали наказание для объявленной в розыск певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok