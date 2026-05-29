Российские угольные компании пострадали из-за крепкого рубля

«Ведомости»: Крепкий рубль и логистика съели доходы угольщиков РФ от роста мировых цен

Угледобывающие компании России в последние месяцы не смогли в полной мере воспользоваться существенным ростом мировых цен на уголь, который непосредственно связан с энергетическим кризисом из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на обзор ценового агентства Argus пишут «Ведомости».

Их дополнительные доходы от экспортных контрактов были съедены как взлетевшей стоимостью логистики, так и переукреплением рубля. В результате выросшие было экспортные нетбэки (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) вновь перешли к падению.

Ставки фрахта с 27 февраля по 15 мая выросли на 11-39 процентов в зависимости от порта и направления, а ставки операторов вагонного парка — на 20-36 процентов. При этом курс доллара снизился за тот же период на восемь процентов, до минимального значения за последние три года.

В мае ставки на привлечение полувагонов все еще растут, но их уровень по-прежнему ниже рентабельности и не позволяет даже в полном объеме покрывать расходы на эксплуатацию и ремонт вагонов, объяснил представитель Первой грузовой компании (ПГК). До конца года с такими условиями отставлено от движения будет не менее 100 тысяч вагонов.

Два источника издания в угольных компаниях утверждают, что с текущими расходами экспортные поставки остаются нерентабельными, потому что себестоимость добычи превосходит нетбэки. В отрасли не могут получить прибыль даже при поставках в самом выгодном направлении — восточном, а с западным дела обстоят еще хуже.

При этом один из собеседников объяснил, что угольщики несут расходы, которые нельзя обнулить, и убытки от экспорта все же оказываются меньше, чем могли бы возникнуть от простоя. Что касается роста экспорта в январе-апреле, то он не означает, что поставки стали прибыльными.

В апреле губернатор Кемеровской области, главного угледобывающего региона России, Илья Середюк назвал кризис в отрасли беспощадным, потому что друг на друга наложились крайне неблагоприятные факторы, и к тому же ситуация остается плохой третий год подряд.