В главном угольном регионе России рассказали о беспощадном кризисе

Глава Кузбасса Середюк рассказал о беспощадном кризисе из-за проблем с углем

Кемеровская область, главный угледобывающий регион России, третий год подряд работает в сложнейших условиях, поскольку друг на друга наложились крайне неблагоприятные факторы. Об этом в региональном парламенте рассказал губернатор Илья Середюк, сообщает «Интерфакс».

«Экономических кризисов и вызовов в истории региона было много, но этот беспощадный», — подчеркнул глава Кузбасса. В первую очередь речь идет о падении доходов угольных компаний и массовой остановке добычи.

По состоянию на начало апреля в «красной зоне» находятся 33 предприятия отрасли, 17 остановили работу, а восемь уже не смогут возобновить добычу. За прошлый год добыча угля в регионе упала на 7,6 миллиона тонн, а за два года снижение составило 11 процентов. По этом показателю Кемеровская область вернулась на уровень 2011 года.

Ранее регион получал от угольщиков 40 процентов доходов бюджета, но в 2025 году эта доля обвалилась до 18 процентов. В совокупности за два года недополучено 120 миллиардов рублей. Сами предприятия вынуждены сокращать сотрудников, только за прошлый год их совокупная численность сократилась на семь тысяч человек.

В Кемеровской области зарегистрировано более 150 угледобывающих предприятий. Они обеспечивают почти половину всей добычи в России. По словам Середюка, главной проблемой остается удаленность региона от морских портов, что в условиях продолжительного падения мировых цен и западных санкций не позволяет работать с прибылью.

В январе глава правительства Кузбасса Андрей Панов предупредил, что хотя 2025 год оказался для региона исключительно сложным, 2026-й будет даже хуже из-за затяжного характера кризиса.

По оценке замглавы Минэнерго Дмитрия Исламова, к концу года совокупный убыток российских угольных компаний превысит 500 миллиардов рублей. Чиновник считает, что спасти отрасль может только слабый рубль и рост экспортных цен на российский уголь.