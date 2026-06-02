Позицию Пашиняна сравнили со шпагатом

Политолог Игитян: Позиция Пашиняна похожа на политико-экономический шпагат

Позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна похожа на политико-экономический шпагат. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политолог Карен Игитян.

По словам эксперта, Армении удавалось подписывать декларации с Европейским союзом и США, замораживать участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом получать экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Однако теперь армянское руководство заставляют сделать выбор.

«Пространство для маневра, судя по всему, исчерпано. Совместное заявление "четверки" в Астане от 29 мая — это очень прозрачное предложение Николу Пашиняну определиться», — подчеркнул Карен Игитян.

Ранее политолог Сергей Мелконян рассказал о проведении референдума в Армении сразу по двум вопросам. По его мнению, руководство страны может совместить голосование о членстве в ЕС и поправки в Конституцию.