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Из жизни
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08:06, 3 августа 2026 (обновлено: 08:07, 3 августа 2026)Из жизни

Похититель расправился с человеком в багажнике машины на глазах у полиции

В США похититель на глазах у полиции застрелил человека, лежащего в багажнике
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: CBS LA / YouTube

В США похититель выстрелил в человека на глазах у полиции. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 29 июля в городе Чино-Хилл, штат Калифорния. Полицейские получили вызов о стрельбе и криках на улице Монтеверде-Драйв, Прибыв туда, они заметили подозрительный автомобиль, двигавшийся на высокой скорости. Водитель проигнорировал просьбы остановиться, однако после короткой погони полицейским удалось блокировать машину. Патрульные приказали двоим находящимся внутри мужчинам выйти. Пассажир подчинился и был задержан, а 37-летний Рейнальдо Кордован, сидевший за рулем, выйдя из салона, открыл багажник и выстрелил в лежавшего там 35-летнего заложника Роберто Родригеса.

В ответ на это полицейские открыли огонь по подозреваемому. Когда стражи порядка подошли к машине, они обнаружили в багажнике тело с огнестрельным ранением. Кордован истек кровью от полученных в перестелке ранений. Пассажир, чья роль в инциденте пока не ясна, был взят под стражу, он не пострадал. Мотивы и характер отношений между участниками происшествия остаются неизвестными. Расследование продолжается.

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