Похититель расправился с человеком в багажнике машины на глазах у полиции

В США похититель на глазах у полиции застрелил человека, лежащего в багажнике

В США похититель выстрелил в человека на глазах у полиции. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 29 июля в городе Чино-Хилл, штат Калифорния. Полицейские получили вызов о стрельбе и криках на улице Монтеверде-Драйв, Прибыв туда, они заметили подозрительный автомобиль, двигавшийся на высокой скорости. Водитель проигнорировал просьбы остановиться, однако после короткой погони полицейским удалось блокировать машину. Патрульные приказали двоим находящимся внутри мужчинам выйти. Пассажир подчинился и был задержан, а 37-летний Рейнальдо Кордован, сидевший за рулем, выйдя из салона, открыл багажник и выстрелил в лежавшего там 35-летнего заложника Роберто Родригеса.

В ответ на это полицейские открыли огонь по подозреваемому. Когда стражи порядка подошли к машине, они обнаружили в багажнике тело с огнестрельным ранением. Кордован истек кровью от полученных в перестелке ранений. Пассажир, чья роль в инциденте пока не ясна, был взят под стражу, он не пострадал. Мотивы и характер отношений между участниками происшествия остаются неизвестными. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США водитель грузовика спас женщину от похитителя. Мужчина увидел, что пострадавшая пыталась вырваться из двигавшейся по дороге легковушки.

