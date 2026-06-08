Водитель грузовика помог женщине сбежать от похитителя

В США дальнобойщик спас женщину от похитителя

В США водитель грузовика заметил на трассе женщину, которая отчаянно звала на помощь, и помог ей сбежать от похитителя. Об этом сообщает NBC News.

Сначала дальнобойщик увидел легковой автомобиль, двигавшийся по странной траектории. Присмотревшись, он различил в салоне женщину, которая била по стеклу и кричала. Мужчина поехал за подозрительной машиной, а затем, когда выдался удобный момент, резко вырулил вперед и заблокировал путь своим грузовиком.

Водитель легковушки попытался сдать назад, но места для маневра уже не осталось. Женщина выскочила из салона и перебежала в кабину к своему спасителю. Похититель, поняв, что бежать некуда, попробовал скрыться пешком, но вскоре был задержан прибывшими патрульными.

Как выяснилось, похищение произошло за несколько часов до этого. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Дальнобойщик заявил, что просто оказался в нужное время в нужном месте. Полиция официально поблагодарила его за мужество.

Ранее в США 85-летний мужчина спас девушку от насильника, вооруженного ножом и электрошокером. Он напал на похитителя, и девушке удалось убежать к своей машине.