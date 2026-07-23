Uber анонсировал увольнения из-за «определенных успехов» в использовании ИИ

Bloomberg: Uber проведет сокращения из-за внедрения ИИ

Компания Uber Technologies объявила о сокращении 10 процентов штата в подразделении по работе с клиентами. Как пишет Bloomberg, меры анонсировали в рамках усилий по оптимизации структуры и внедрению технологий искусственного интеллекта.

В Uber уточнили, что перевозчик стремится «упростить операционные процессы, укрепить очное взаимодействие сотрудников и продолжить внедрение ИИ», для чего потребуется не только увольнения, но и выход в офис работавших удаленно сотрудников.

«Наша организация стала слишком сложной и разрозненной», — цитирует агентство вице-президента Uber по глобальным коммуникациям Мегху Йетхадку, по словам которой департамент «добился определенных успехов» в использовании искусственного интеллекта, но для раскрытия потенциала «нужна эффективная организационная структура, на которую можно наложить технологии ИИ», поскольку «невозможно масштабировать передовые технологии, опираясь на разрозненные процессы».

Отмечается, что Uber впервые объяснил увольнения стремлением повысить эффективность за счет ИИ. В мае компания объявила о замедлении темпов найма в связи с внедрением технологии, а в июне сократила 23 процента штата своего подразделения по работе с персоналом.

Выручка Uber стабильно растет в последних кварталах. При этом в начале 2026 года показатель немного не дотянул до прогноза аналитиков, а чистая прибыль составила лишь 263 миллиона долларов после 1,78 миллиарда годом ранее.