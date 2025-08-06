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15:29, 6 августа 2025Экономика

Выручка Uber превзошла ожидания аналитиков

CNBC: Выручка Uber во II квартале 2025 года выросла на 18 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В II квартале 2025 года выручка компании Uber выросла на 18 процентов, хотя аналитики ожидали более скромных результатов. Об этом сообщил канал CNBC.

Кроме того, оказалось, что за указанный период число ежемесячных активных пользователей платформы Uber выросло на 15 процентов, достигнув 180 миллионов. Пользователи забронировали около 3,3 миллиарда поездок, что на 18 процентов больше, чем годом ранее. По состоянию на закрытие торгов во вторник акции Uber выросли на 48 процентов с начала года.

Валовой объем заказов увеличился на 17 процентов, а скорректированная прибыль компании достигла 2,12 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в России замедлился рост цен на такси. В Московском регионе, включая Москву, средняя стоимость минуты поездки за год увеличилась на 16 процентов — с 31 до 36 рублей. А в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — на 18 процентов, с 26 до 30 рублей.

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