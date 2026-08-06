Оверчук: Товарооборот России и Армении в 2026 году сократился на две трети

С начала года товарооборот России и Армении сократился на две трети в сравнении с показателем за 2025-й. О резком падении торговли с рвущейся в Европу страной заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.

Если в 2024-м двусторонний товарооборот оценивался примерно в 12 миллиардов долларов, в 2025-м — уже около 8 миллиардов, уточнил вице-премьер. В 2026-м негативная динамика ускорилась, констатировал Оверчук.

С учетом действующих торговых ограничений торговля России с Арменией, скорее всего, продолжит падать во второй половине года, ожидает он. «Ситуация такова, что очевидно, товарооборот будет и дальше сокращаться», — резюмировал Оверчук.

Нынешнее резкое падение двусторонней торговли фиксируется на фоне охлаждения отношений Москвы и Еревана из-за изменения внешней политики Армении. Премьер-министр республики Никол Пашинян неоднократно заявлял о стремлении сделать акцент на евроинтеграцию. В Кремле предупреждали, что одновременно находиться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского союза у Еревана не получится, и призвали страну определиться с выбором. В случае выхода из ЕАЭС, отмечало РИА Новости, Армения может лишиться почти 40 процентов товарооборота.