Последствия сближения Армении с Европой оценили

РИА Новости: При выходе из ЕАЭС Армения может лишиться почти 40 % товарооборота

В случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постсоветская республика может лишиться почти 40 процентов товарооборота. О последствиях сближения Еревана с Евросоюзом (ЕС) сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Одной из главных угроз для Армении агентство назвало потерю торговых привилегий, которые страна получала за счет пребывания в ЕАЭС. Речь идет в том числе о единой низкой тарифной ставке в 5 процентов для государств — участников объединения, а также праве беспошлинного ввоза товаров в некоторых случаях.

В случае вступления Армении в ЕС постсоветская страна лишится подобных возможностей. Еще одним последствием сближения Еревана с Европой агентство назвало риски резкого сокращения товарооборота с Россией, которая играет важную роль в структуре внешней торговли постсоветской страны. Так, в прошлом году подавляющую часть дохода Армении от экспорта товаров в ЕАЭС обеспечил российский рынок — 2,9 миллиарда долларов из совокупных 3,2 миллиарда.

В целом по итогам прошлого года товарооборот Армении и ЕАЭС достиг 8,2 миллиарда долларов. Объемы торговли с остальными партнерами Еревана агентство оценило в 13,2 миллиарда. Таким образом, в случае выхода Армении из объединения страна может лишиться 38,5 процента своего товарооборота, констатировали аналитики.

Премьер-министр республики Никол Пашинян неоднократно заявлял о стремлении Армении стать членом Евросоюза (ЕС). В России предупреждали Ереван о невозможности одновременного нахождения страны в ЕАЭС и ЕС, призывая соседнее государство определиться с окончательным выбором. По оценке заместителя секретаря Совбеза РФ Алексея Шевцова, вступление в ЕС обойдется Армении примерно в 23 процента ее валового продукта.