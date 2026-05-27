Стал известен первый финалист Кубка Стэнли

Вегас победил Колорадо и стал первым финалистом Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на своей площадке одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 27 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Марк Стоун и Коул Смит. У гостей шайба на счету Габриэля Ландескога.

Вегас одержал четвертую победу в противостоянии, всухую закончил серию (4-0) и стал первым финалистом Кубка Стэнли. За трофей Голжен Найтс поборются с победителем противостояния «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнс». Последние ведут в серии со счетом 2-1.

«Колорадо» стал лучшей командой регулярного чемпионата по итогам прошлого сезона. Это 13-й случай в НХЛ подряд, когда набравший наибольшее количество очков в «регулярке» клуб не может выиграть Кубок Стэнли.