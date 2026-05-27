10:03, 27 мая 2026Бывший СССР

В Эстонии обвинили Россию в «подталкивании украинских беспилотников»

Цахкна: Эстония не требует у Киева прекратить удары по России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Россия и НАТО

Фото: ivkovmark / Shutterstock / Fotodom

Эстония не требует у Украины прекратить атаки по России через свое воздушное пространство. Об этом заявил глава МИД республики Маргус Цахкна, передает «Sputnik».

По его словам, Россия якобы «намеренно подталкивает» украинские беспилотники на территорию НАТО, чтобы республики потребовали у Киева прекратить атаки.

«Но мы этого не делаем, потому что дело в Украине, а не в России», — добавил дипломат.

Ранее Цахкна заявил, что Эстония выступает против нейтральной позиции и посредничества Европейского союза в переговорах между Россией и Украиной.

