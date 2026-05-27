11:04, 27 мая 2026

В желудке медведя нашли останки пенсионера

В Японии охотники застрелили медведя и нашли в его желудке останки пенсионера
Антонина Черташ
Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В японской префектуре Ямагата в желудке медведя нашли останки 78-летнего мужчины, который ушел в лес собирать грибы. Об этом сообщает Inquirer.

Тело обнаружили 5 мая. Голова и туловище пенсионера были сильно повреждены когтями и зубами. Охотники нашли хищника неподалеку и выстрелили в него из ружья. При вскрытии в желудке медведя нашли фрагменты тела.

Правоохранители призывают местных жителей воздержаться от походов в лес в одиночку. Имя жертвы не разглашается по просьбе родственников.

Ранее сообщалось, что в горном массиве Витоша бурая медведица растерзала человека. Это первое смертельное нападение медведя в Болгарии за 16 лет.

