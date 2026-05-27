12:09, 27 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

Депутат Колесник: Зеленский слаб в коленках, чтобы ударить по Белоруссии
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по Белоруссии лишь закручивают эскалацию и могут обернуться против Киева, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Слаб он в коленках, чтобы наносить удары по Белоруссии. Тем более сейчас в Белоруссии находится вооружение, которого Запад боится до посинения, не исключая "Орешник"

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

По его словам, белорусские спецслужбы узнают о возможных угрозах заранее, и Зеленский рискует нарваться на превентивный удар. При этом депутат подчеркнул, что Россия, чувствуя себя в полной силе, также готова отработать по объектам на Украине, которые могут представлять угрозу для Белоруссии.

«Своими непродуманными, глупыми высказываниями он заставляет нас насторожиться довольно серьезно. А чего ждать от нелегитимного президента, который за свои слова никогда не отвечал? Его первая угроза — в сторону самой Украины, которая в конечном итоге и пострадает», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Зеленский снова заявил о готовящемся наступлении со стороны Российской армии — на этот раз с территории Белоруссии. Он пригрозил соседней стране превентивным ударом, если Вооруженные силы Украины «почувствуют угрозу» северным границам, и пообещал усилить это направление войсками.

