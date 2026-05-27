Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 27 мая 2026Бывший СССР

Тихановская открыла миссию оппозиции Белоруссии в Киеве

Тихановская открыла миссию белорусских «демократических сил» в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кандидат в президенты Белоруссии в 2020 году, оппозиционерка Светлана Тихановская открыла миссию белорусских «демократических сил» в Киеве. Об этом пишет издание «Наша Нива».

«Открытие миссии является важным шагом на пути к более систематическому сотрудничеству между Украиной и белорусскими демократическими силами», — подчеркнула Тихановская.

Экс-кандидат в президенты отметила, что миссия подразумевает помощь в поддержке контактов с украинскими институтами, работу над вопросом белорусов на Украине и укрепление диалога Киева и представителей «демократической оппозиции».

Журналисты «Ленты.ру» обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со Светланой Тихановской использовал украинский язык, в то время как она — белорусский. Сам политик признавался, что не знает белорусского языка, но хорошо понимает его.

В январе издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на бывшего украинского посла по особым поручениям в Белоруссии Игоря Кизима и анонимных представителей офиса украинского лидера писало, что Зеленский изменил политику Киева в отношении Белоруссии и белорусской оппозиции после отставки главы своего офиса Андрея Ермака. По словам источников, чиновник не желал выстраивать отношения со Светланой Тихановской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине

    Прохожая стала моделью российского бренда и покорила зрителей

    Российский подросток организовал передвижную нарколабораторию

    Директор Хлебниковой высказался о посещении артисткой тубдиспансера

    В Подмосковье вернулась зима

    Появились подробности о смерти российского школьника в день последнего звонка

    В России призвали к удару по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

    В России оценили идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы

    Названы три разрушающие кишечник повседневные привычки

    Подросток пытался затащить акулу в лодку и стал ее жертвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok