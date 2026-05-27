Тихановская открыла миссию оппозиции Белоруссии в Киеве

Тихановская открыла миссию белорусских «демократических сил» в Киеве

Кандидат в президенты Белоруссии в 2020 году, оппозиционерка Светлана Тихановская открыла миссию белорусских «демократических сил» в Киеве. Об этом пишет издание «Наша Нива».

«Открытие миссии является важным шагом на пути к более систематическому сотрудничеству между Украиной и белорусскими демократическими силами», — подчеркнула Тихановская.

Экс-кандидат в президенты отметила, что миссия подразумевает помощь в поддержке контактов с украинскими институтами, работу над вопросом белорусов на Украине и укрепление диалога Киева и представителей «демократической оппозиции».

Журналисты «Ленты.ру» обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со Светланой Тихановской использовал украинский язык, в то время как она — белорусский. Сам политик признавался, что не знает белорусского языка, но хорошо понимает его.

В январе издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на бывшего украинского посла по особым поручениям в Белоруссии Игоря Кизима и анонимных представителей офиса украинского лидера писало, что Зеленский изменил политику Киева в отношении Белоруссии и белорусской оппозиции после отставки главы своего офиса Андрея Ермака. По словам источников, чиновник не желал выстраивать отношения со Светланой Тихановской.