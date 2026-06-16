В российском заповеднике засняли свидание краснокнижных животных

Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли свидание ирбисов

Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края засняли свидание краснокнижных ирбисов. Кадрами с кошачьим флиртом поделилась пресс-служба учреждения на своей странице во «ВКонтакте».

«На полученных кадрах молодая своенравная самка по кличке Хулиганка, как и положено особе с таким именем, проявляет повышенный, даже навязчивый интерес к кавалеру. При встрече она не стесняется и "бодает" самца лбом, сопровождая это действие низким ворчанием», — рассказали представители российского заповедника.

Для непосвященных игры кошачьих могут на первый взгляд выглядеть агрессивно, однако для ирбисов такое проявление чувств считается ярко выраженной симпатией. Самец на видео не пытается сопротивляться самке, доверчиво прижимаясь к земле и позволяя ей подразнить его.

По словам старшего научного сотрудника Романа Афанасьева, таким образом ирбисы знакомятся. Он не исключил, что в следующем брачном сезоне они могут образовать пару.

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