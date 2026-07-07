Стало известно о пропаже еще одной школьницы в российском регионе

МВД: В Кызыле пропала еще одна 15-летняя школьница

В Кызыле пропала еще одна 15-летняя школьница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

4 июля девочка вышла из дома и исчезла. До сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

Она была одета в белые шорты. Из особых примет указывается рост 155 сантиметров и нормальное телосложение. Людей, которые располагают информацией о девочке, просят обратиться в полицию.

1 июля в Туве пропали две школьницы. Вечером они вышли из дома, одна — на улице Буренской, вторая — на улице Листвянка в городе Кызыле. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Камеры видеонаблюдения помогли установить, что девочки действительно отправились к набережной. Дальнейший их маршрут неизвестен. Вскоре в чатах появились сообщения о некоей гадалке, которая якобы указала на дом многодетной семьи как место нахождения пропавших детей. Волонтеры и местные жители отправились на его штурм.