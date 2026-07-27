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Забота о себе
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16:28, 27 июля 2026 (обновлено: 16:32, 27 июля 2026)Забота о себе

Врач высказался о норме потребления воды в день

Гастроэнтеролог Вялов: Норма воды в день индивидуальна и зависит от многих факторов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sutulastock / Shutterstock / Fotodom

Вопреки популярному мифу, взрослому человеку не нужно выпивать 2-2,5 литра чистой воды в день, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, норма потребления воды в день является индивидуальной и зависит от многих факторов: питания человека, уровня его физической активности, состояния здоровья, а также температуры окружающей среды. Более того, стоит учитывать, что жидкость организм получает еще и из продуктов питания, подчеркнул врач.

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«Пол-литра воды мы с легкостью получаем из еды. Это же не значит, что надо пить 2,5 литра. Надо вычесть пол-литра, которые мы съели», — пояснил он. Доктор предупредил, что пить воду через силу не стоит, поскольку из-за этого создается дополнительная нагрузка на почки.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов призвал не злоупотреблять чаем. По его словам, в день можно пить не более трех-пяти чашек этого напитка.

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