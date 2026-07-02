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13:12, 2 июля 2026Россия

В российском регионе развернули масштабные поиски из-за двух школьниц

В Кызыле развернули масштабные поиски из-за двух пропавших 13-летних школьниц
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Кызыле развернули масштабные поиски из-за двух пропавших 13-летних школьниц. Об этом сообщили в управлении МВД России по Республике Тува, передает ТАСС.

В российском ведомстве разъяснили, что девочки исчезли 1 июля. Вечером они вышли из домов по улицам Буренской и Листвянка.

В прошлом школьницы никогда не убегали — они всегда предупреждали родителей о том, куда направляются. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Телефоны девочек нашли на берегу. Также, по информации следователей, вблизи водоема была обнаружена обувь одной из них.

Поиски ведутся на трех единицах техники, включая плавсредства. Специалисты начали осматривать акваторию и прибрежную зону Енисея вниз по течению от места происшествия.

По факту исчезновения школьниц возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что семилетний ребенок пропал во время отдыха с родителями на острове в Карелии.

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