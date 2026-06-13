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15:07, 13 июня 2026Россия

Ребенок пропал во время отдыха с родителями на российском острове

Shot: Семилетний ребенок пропал во время отдыха с родителями на острове в Карелии
Майя Назарова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Семилетний ребенок пропал во время отдыха с родителями на острове в Карелии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как утверждает российское издание, семья из Санкт-Петербурга с группой туристов приплыла к острову Есусарет на Ладожском озере. Взрослые стали готовить шашлык и в какой-то момент отвлеклись.

Они заметили, что сын исчез, забили тревогу и обратились в экстренные службы. К поискам мальчика подключились водолазы Карельской поисково-спасательной службы. Спрятаться на острове негде, поскольку там небольшая часовня и несколько деревьев. Мать допустила, что ребенок мог сорваться со скалы.

До этого сообщалось, что в Московской области 17-летний школьник из деревни Топорково таинственно пропал на два дня и нашелся в реанимации. К поискам юноши привлекли группу волонтеров. Один из ее участников поделился, что у подростка переохлаждение.

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