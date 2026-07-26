ВСУ попытались атаковать Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками Крым. О перехвате дронов над полуостровом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, украинские беспилотники также были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей и над акваторией Черного моря.
Уточняется, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 дрона в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Перед этим ВСУ ударили по Крыму в четверг, 23 июля. Два человека не выжили, еще пять пострадали.