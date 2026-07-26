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21:26, 26 июля 2026 (обновлено: 21:43, 26 июля 2026)Россия

ВСУ попытались атаковать Крым

Минобороны: Средства ПВО за 12 часов уничтожили 32 беспилотника ВСУ над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками Крым. О перехвате дронов над полуостровом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, украинские беспилотники также были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей и над акваторией Черного моря.

Уточняется, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 дрона в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Перед этим ВСУ ударили по Крыму в четверг, 23 июля. Два человека не выжили, еще пять пострадали.

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