ВСУ попытались атаковать Крым

Минобороны: Средства ПВО за 12 часов уничтожили 32 беспилотника ВСУ над Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками Крым. О перехвате дронов над полуостровом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, украинские беспилотники также были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей и над акваторией Черного моря.

Уточняется, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 дрона в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Перед этим ВСУ ударили по Крыму в четверг, 23 июля. Два человека не выжили, еще пять пострадали.