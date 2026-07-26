Полиция расстреляла подозреваемого в наезде на группу людей в центре Берлина

Полиция Берлина подтвердила данные о ликвидации главного подозреваемого в теракте

Берлинская полиция официально подтвердила факт ликвидации 21-летнего мужчины, подозреваемого в наезде на толпу людей в парке Тиргартен. Об этом говорится в сообщении правоохранителей немецкой столицы в соцсети Х.

Уточняется, что около 18:00 виновника инцидента обнаружили на территории огорода в Шпандау. Молодой человек бросился к службам экстренной помощи с холодным оружием, после чего полиция открыла по нему огонь.

«Несмотря на немедленные реанимационные мероприятия, предпринятые берлинской пожарной службой, он скончался на месте происшествия», — отметили стражи порядка.

25 июля машина на огромной скорости влетела в толпу людей в берлинском парке Тиргартен, что в центре столицы. По словам очевидцев, белый фургон въехал вглубь парка и врезался в людей, после чего автомобилист вышел из салона и скрылся.

Сначала стало известно, что несколько человек пострадали, диспетчерская служба объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с большим количеством травмированных. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт уточнил, что один человек не выжил, еще 29 пострадали.

Позднее выяснилось, что подозреваемый мужчина после совершенного деяния вооружился. Согласно предварительной информации, при себе у него мог быть мачете, которым он нанес тяжелые травмы другим прохожим.