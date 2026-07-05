В Туве пропали две школьницы. На пятый день поисков волонтеры штурмовали дом по наводке ясновидящей, сказавшей, что дети там

Mash: В Туве волонтеры штурмовали дом после слов ясновидящей, что там пропавшие дети

В Туве более ста волонтеров и местных жителей штурмовали дом по наводке ясновидящей. Она сказала, что там якобы находятся пропавшие дети, сообщил Telegram-канал Mash.

Сегодня вечером волонтеры штурмовали дом в районе Ближнего Каа-Хема —в чатах прошла информация от якобы ясновидящей, что девочки могут быть там Mash

В здании провели обыск, но следов детей не обнаружили. Полиция также обошла дома соседей, после чего народ разошелся. Около десяти волонтеров остались дежурить возле дома. Женщину, «указавшую» место нахождения девочек, завтра опросят правоохранители.

В Туве развернули масштабные поиски

В Туве развернули масштабные поиски после пропажи девочек. В управлении МВД России по республике сообщили, что девочки исчезли 1 июля. Вечером они вышли из домов по улицам Буренской и Листвянка города Кызыла.

В прошлом школьницы никогда не убегали — они всегда предупреждали родителей о том, куда направляются. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Телефоны девочек нашли на берегу. Возбуждено уголовное дело.

Поиски ведутся непрерывно. Проверяются все возможные версии, обследуются береговая линия, акватория реки и прилегающая территория. На месте поисков работают сотрудники МЧС, применяется БПЛА.

Пропавших девочек ищут более 800 человек

Спасатели обследовали 97 км береговой линии в поисках двух пропавших в Туве девочек, осмотрели 67 островов и 28 завалов, передает ТАСС со ссылкой на МЧС по Туве. Детей ищут более 700 волонтеров.

За 5 июля в совместных поисковых группах было задействовано 883 человека, 186 единиц техники, включая 21 плавсредство, 10 беспилотников Управление МЧС по Республике Тува

Камеры видеонаблюдения помогли установить, что дети отправились к набережной Енисея. Дальнейший их маршрут неизвестен.

В воде в 22-х км от Кызыла нашли тапок пропавшей девочки

Тапок одной из двух потерявшихся в Туве девочек найден в 22-х км от Кызыла в реке Енисей, сообщили в региональном управлении МВД. Родственники опознали обувь.

Министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов отметил в беседе с журналистами, что рассматриваются несколько версий пропажи детей.

Могу сказать одно, мы отрабатываем все версии. Основная версия, что все-таки девочки могли утонуть Юрий Завьялов министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции

Он подчеркнул, что могут быть разные варианты, поэтому на реке проводится комплекс мероприятий, развернут оперативный штаб, правоохранители отработают все версии в ходе следствия.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела об исчезновении детей.

