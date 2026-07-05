В Туве более ста волонтеров штурмовали дом по наводке ясновидящей после пропажи детей

Mash: В Туве волонтеры штурмовали дом, когда ясновидящая сказала, что там пропавшие дети

В Туве более ста волонтеров и местных жителей штурмовали дом по наводке ясновидящей. Она сказала, что там якобы находятся пропавшие дети, передает Mash.

Инцидент произошел в районе Ближнего Каа-Хема после того, как в чатах появилась информация от якобы ясновидящей, что пропавшие Айлана и Амина могут быть там.

В здании провели обыск, но следов детей не обнаружили. Полиция также обошла дома соседей, после чего народ разошелся. Около десяти волонтеров остались дежурить возле дома. Женщину, «указавшую» место нахождения девочек, завтра опросят правоохранители.

В Туве развернули масштабные поиски после пропажи девочек. В Управлении МВД России по республике сообщили, что девочки исчезли 1 июля. Вечером они вышли из домов по улицам Буренской и Листвянка.

В прошлом школьницы никогда не убегали — они всегда предупреждали родителей о том, куда направляются. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Телефоны девочек нашли на берегу. Также, по информации следователей, вблизи водоема была обнаружена обувь одной из них. Возбуждено уголовное дело.

