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07:24, 7 июля 2026Бывший СССР

«Мы только слышим претензии». Киев назвали непригодным для жизни. Кличко обвинил власти Украины в срыве плана обороны столицы

Economist: Киев попал в топ-10 наименее пригодных для жизни городов, заняв 166-е место
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев вошел в топ-10 наименее пригодных для жизни городов по версии журнала Economist. В рейтинге рассматривались 173 города, и украинская столица оказалась на 166-м месте.

Журнал использовал такие критерии оценивания, как здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

О нестабильности в украинской столице высказался 7 июля в Telegram-канале ее мэр Виталий Кличко. Он заявил, что план обороны Киева до сих пор не был согласован с властями, и призвал провести Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы рассмотреть совместные с государством шаги по воплощению Комплексного плана устойчивости столицы.

С тех пор мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, которые не приносят результата для сотрудничества

Виталий КличкоМэр Киева

Кличко добавил, что договоренности о совместном финансировании мероприятий по укреплению Киева, организационных вопросах и правовом обеспечении части мер властями не выполняются.

ПВО в Киеве использует неликвидные ракеты, которые летят в жилые дома украинцев

Накануне Виталий Кличко пожаловался на масштабные удары по Киеву, которые произошли в ночь на 6 июля. ВС РФ ударили по городу беспилотниками «Герань», целями стали Киевская ГЭС в Вышгороде, объекты на юге, а также в районах Бучи и Ирпеня. Мэр назвал случившееся «самой массированной атакой на столицу».

Ситуацию с боекомплектом противовоздушной обороны (ПВО) называют наиболее острой проблемой для Киева и его партнеров, отмечают эксперты Telegram-канала «Старше Эдды». Дело в том, что для Украины не осталось западных ракет для ПВО в большом количестве — значительная часть запасов ушла на конфликт с Ираном.

Чем в итоге украинцы сейчас стреляют? По большей части откровенной некондицией 1980-х годов производства, которая формально уже списана. Изрядная часть этих ракет летит не в воздух, а, описывая дугу, приземляется аккурат в жилые дома

Telegram-канала «Старше Эдды»

При этом специалисты утверждают, что даже оставшиеся у Киева исправные ракеты ПВО не способны противостоять российским «Искандерам», а тем более «Кинжалам» и «Цирконам».

Президент Украины Владимир Зеленский после минувшей атаки на Киев предпочел обвинить в случившемся западных партнеров. В интервью Financial Times он упрекнул Европу в халатности и заявил, что страны Североатлантического альянса должны делиться с постсоветской страной технологиями по производству ракет. Главный аргумент Зеленского — что «Patriot никогда не будет достаточно для всех».

Энергокризис и надвигающаяся гуманитарная катастрофа в Киеве рассорили Зеленского и Кличко

Постоянные перепалки Владимира Зеленского и Виталия Кличко в публичном поле усилились в зимний период 2026 года. В январе мэр украинской столицы объявил, что Киев идет к гуманитарной катастрофе на фоне российских ударов по тепловым станциям.

По данным Кличко, только в январе столицу покинули 600 тысяч человек, — из-за холодов и отсутствия отопления в городе стало невозможно жить. Тогда он обвинил Зеленского в неразумном разжигании внутриполитического конфликта.

В феврале Виталий Кличко заявлял, что Киеву не хватает достаточного количества зенитных боеприпасов и ракет для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России.

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В свою очередь, президент Украины пригрозил Кличко ответственностью за провал подготовки Киева к следующей зиме, если ситуация повторится. Он добавил, что мэрии было необходимо заранее составить план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».

Конфликт Виталия Кличко с Владимиром Зеленским может носить иной характер. Мэра Киева называют одним из кандидатов на пост президента республики на потенциальных выборах. Также среди основных соперников Зеленского — экс-главком Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерий Залужный, руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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