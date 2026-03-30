03:08, 30 марта 2026

«Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

Жена Зеленского заявила, что она и ее муж устали от власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Daniel Leal / Pool / Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что и она, и ее муж устали от того, что находятся у власти. Так она ответила на вопрос журналиста Fox News, который поинтересовался, хочет ли она, чтобы ее муж выдвинул свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали

Елена ЗеленскаяЖена президента Украины

Супруга президента Украины добавила, что никак не может повлиять на решение мужа о возможном участии в выборах.

Зеленский назвал условие проведения выборов

Зеленский заявил, что выборы на Украине могут быть проведены лишь после окончания конфликта, а не во время перемирия.

По его словам, проведения выборов на Украине требуют только Соединенные Штаты и Россия, а «для украинцев они не важны».

Почему выборы в Украине так важны для россиян и американцев, но не важны для украинцев?

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Политик также допустил, что может стать кандидатом на возможных выборах главы государства, однако для этого должны быть определенные обстоятельства. По его словам, в вопросе президентских выборов еще ничего не решилось, однако голосование может пройти одновременно с референдумом. В своей беседе с порталом он заявил, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», уточнив, что при таком раскладе возможно его участие в качестве кандидата.

Оценены шансы Зеленского на переизбрание

Политолог Владимир Жарихин считает, что в настоящий момент вероятными кандидатами по пост президента Украины можно считать Зеленского, экс-главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Главным соперником Зеленского он назвал Залужного.

«Он лжет, это прискорбно». США обвинили Зеленского во вранье о позиции Вашингтона по Донбассу
«Альтернативы нет». Зеленский призвал страны ЕС разблокировать пакет поддержки на 90 миллиардов евро ради армии
По данным «Страна.ua», конкурентами действующего украинского лидера на следующих президентских выборах также могут стать два спортсмена. Так, о желании участвовать в выборах ранее заявил боксер Александр Усик. Кроме того, кандидатом на пост президента может быть скелетонист Владислав Гераскевич.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил уверенность, что Зеленский не сможет переизбраться. Другой украинский депутат Артем Дмитрук отметил, что Зеленский давно провел бы президентские выборы, если бы был уверен в своей победе.

Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит, потому что риски слишком высоки — и политические, и личные

Алексей ГончаренкоДепутат Верховной Рады

В России Зеленского назвали диктатором из-за отказа проводить выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский, заявивший о невозможности проведения президентских выборов на Украине, является диктатором.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что выборы на Украине могут пройти лишь после того, как будет подписан мирный договор. По его мнению, в настоящее время выборы для Зеленского будут «политической, и не только» смертью.

«Дан приказ ликвидировать гражданских»Что рассказывают жители освобожденных городов Донбасса о преступлениях украинского режима?
«Их цель — не проиграть»Социолог Евгений Копатько — о том, почему Киев готов пожертвовать территориями, лишь бы затянуть конфликт
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что Зеленского страшит перспектива президентских выборов на Украине.

Он [Зеленский] постоянно выдвигает новые условия, лишь бы выборы не состоялись — требует гарантий безопасности, средств, перемирия. А сейчас и вовсе решил дождаться окончания конфликта

Дмитрий БеликЧлен комитета Госдумы по международным делам

По его словам, Зеленский давно наплевал на демократические механизмы и утратил легитимность. Депутат отметил, что украинский политик готов идти на любые провокации и манипуляции для того, чтобы дальше оставаться у власти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос выборов президента Украины актуален. По его словам, заявления избирательной комиссии Украины о том, что выборы не стоит проводить в 2026 году, относятся к разряду рассуждений.

