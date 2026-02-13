Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:38, 13 февраля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о страхе Зеленского перед выборами на Украине

Дмитрук: Зеленский провел бы выборы на Украине, если бы был уверен в победе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский давно провел бы президентские выборы на Украине, если бы был уверен в своей победе. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит, потому что риски слишком высоки — и политические, и личные», — сообщил депутат.

По его мнению, признание легитимными результатов выборов президента на Украине со стороны России и Белоруссии играет важную роль, в то время как признание только со стороны Запада не решает проблему легитимности власти.

Ранее советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация начала подготовку к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта. Сообщается, что новая встреча России и Украины состоится 17–18 февраля в Женеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения

    В России вспомнили о поворотной точке в истории Т-90

    Дети пострадали из-за схода снега с крыши в российском городе

    Россиянин вышел из бара и упал замертво

    Россия резко увеличила импорт огурцов

    Раскрыта судьба «Что было дальше?» после запрета Сабурову приезжать в Россию

    Европейцы одним словом оценили требование США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok