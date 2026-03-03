Реклама

Россия
17:21, 3 марта 2026

В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

Депутат Белик: Зеленского страшит перспектива выборов на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимира Зеленского страшит перспектива президентских выборов на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

«Он постоянно выдвигает новые условия, лишь бы выборы не состоялись — требует гарантий безопасности, средств, перемирия. А сейчас и вовсе решил дождаться окончания конфликта», — пояснил депутат.

Он также напомнил, что Зеленский давно наплевал на демократические механизмы и утратил легитимность. Белик также считает, что украинский политик готов идти на любые провокации и манипуляции для того, чтобы дальше оставаться у власти.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский может отказаться от участия в следующих выборах главы государства, если они состоятся после окончания конфликта с Россией. Он также допустил, что выборы могут пройти уже после окончания конфликта, а не после объявления временного прекращения огня.

