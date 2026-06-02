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23:09, 2 июня 2026Бывший СССР

Названы главные проблемы ВСУ в районе Константиновки

DS: ВС РФ формируют преимущество на константиновском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Российская армия продолжает активное давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на константиновском направлении. К такому выводу пришли аналитики мониторингового ресурса DeepState (DS) в Telegram.

ВС РФ формируют преимущество, усиливая его постоянными ударами с помощью корректируемых авиабомб (КАБ). Украинские военные отметили выросшую активность российской авиации и непрерывное давление пехоты. «Самой большой проблемой является то, что держащим оборону подразделениям ВСУ не хватает людей, чтобы сдерживать натиски», — указали там.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

1 июня Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что в Константиновке российские части прорываются к центру города. ВС РФ используют тактику малых штурмовых групп и проникают в город с разных направлений.

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