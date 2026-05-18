09:50, 18 мая 2026Бывший СССР

В ДНР раскрыли положение армии России в Константиновке

Пушилин: ВС России улучшили позиции на западе Константиновки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли улучшить свои позиции в Константиновке. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Видим улучшения позиций в западной части самой Константиновки», — рассказал Пушилин.

По его словам, активные бои продолжаются и в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала. Чиновник, помимо этого, отметил, что российские штурмовики смогли продвинуться в Белицком.

Ранее Пушилин заявил, что ВС России успешно продвигаются в районе села Гришино к западу от Красноармейска. Он подчеркнул, что продвижение не очень быстрое, так как на это есть объективные причины.

