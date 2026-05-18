Бывший СССР
08:30, 18 мая 2026

Командир рассказал о помощи пончо во взятии населенного пункта

Командир Уваров: Специальные пончо помогли российским войскам взять Гришино
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Unsplash

Штурмовики подразделений Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации заходили в населенный пункт Гришино по одному днем в туманную погоду, а ночью надевали специальные пончо, которые позволяли им быть менее заметными на тепловизионных камерах. Об этом рассказал заместитель командира роты Евгений Уваров, передает ТАСС.

«В ночное время мы ходили под пончо, плащи специальные, чтобы скрытно завести весь личный состав и выполнить задачу. Бывало, заходили внаглую, в светлое время суток, по туману», — рассказал командир.

По его словам, солдаты передвигались в одиночку и закреплялись в начале населенного пункта, после чего начинали штурмовые действия.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России успешно продвигаются в районе села Гришино к западу от Красноармейска. Он подчеркнул, что продвижение не очень быстрое, так как на это есть объективные причины.

