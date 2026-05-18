09:18, 18 мая 2026

Юноша из престижного района Москвы поделился с девушками семейными драгоценностями

МВД: Мошенники обманули 17-летнего москвича, он отдал ценности на ₽16 млн
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Юноша, проживающий в престижном районе Москвы, стал жертвой обмана и отдал семейные драгоценности двум девушкам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Мошенники связались с 17-летним подростком по телефону и представились службой домофона. Они убедили его поделиться кодом из СМС после якобы взлома аккаунта на «Госуслугах». Запугав юношу финансированием запрещенной деятельности, злоумышленники заставили его передать «для декларации» все семейное имущество.

Подросток передал двум девушкам-курьерам наличные, ювелирные изделия из квартиры в Языковском переулке и наручные часы стоимостью более шести миллионов рублей из квартиры отца на улице 2-й Тружеников переулок. Общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.

Московским полицейским удалось задержать курьеров, скрывшихся с ценностями. Ими оказались 29-летняя приезжая и 21-летняя жительница Долгопрудного. Часть похищенного имущества они успели сдать в ломбард, конвертировать вырученные деньги в криптовалюту и перевести кураторам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция разыскивает организаторов аферы и выясняет причастность задержанных к другим эпизодам противоправной деятельности.

МВД предупредило, что мошенники начали использовать новые схемы, в рамках которых сообщают гражданам, что их накопления якобы являются частью резервного фонда России.

