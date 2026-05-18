Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:05, 18 мая 2026Мир

Саудовская Аравия перехватила дроны из Ирака и пригрозила ответом

Саудовская Аравия перехватило три БПЛА из Ирака
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Martina Herzog / dpa / Globallookpress.com

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вошедших в воздушное пространство страны со стороны Ирака. Об этом заявил официальный представитель ведомства Турки Аль-Малики в социальной сети X.

«Утром в воскресенье, 17 мая 2026 года, было перехвачено и уничтожено три беспилотника после их входа в воздушное пространство Королевства, прибывшие из иракского воздушного пространства», — сказано в сообщении.

При этом в Эр-Рияде подчеркнули готовность принять любые оперативные меры для ответа на любую попытку агрессии против суверенитета страны и безопасности ее граждан.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Израиль построил в иракской пустыне секретную военную базу для поддержки своих сил в войне против Ирана. Утверждается, что строительство объекта велось при согласии США. Как рассказали изданию источники, база используется для нанесения авиационных ударов по Исламской Республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    Адвокат оценил решение вопроса с МВД в десятки миллионов рублей и получил срок

    Олимпийская чемпионка призвала зумеров отказаться от гаджетов в пользу деторождения

    В России взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Возможность ЦБ вернуть заблокированные активы оценили

    Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

    43-летняя Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне

    Раскрыт предсказывающий инфаркт точнее холестерина анализ

    В Москве наступила аномальная жара

    Двое юношей обеспечивали 9000 мошеннических звонков россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok