Обнаружен причастный к выполненной по указке мошенников расправе над москвичкой

СК задержал куратора курьеров по делу об убийстве москвички по указке мошенников

Следователи вышли еще на одного причастного к расправе над москвичкой, выполненной по указке телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Задержан один из кураторов курьеров, которым футболист Даниил Секач после расправы над женщиной 13 марта в квартире на северо-западе столицы передал пакет с ценностями и деньгами из сейфа жертвы.

Задержанный, действуя согласно преступной схеме, разработанной мошенниками с территории Украины, закупал СИМ-карты и мобильные телефоны. С их помощью преступники отправляли россиянам фейковые СМС о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале «Госуслуги». Под надуманными предлогами аферисты вовлекали граждан в совершение преступлений.

Преступление произошло вечером 13 марта. Футболист Даниил Секач, вооружившись болгаркой и кувалдой, пришел в квартиру предпринимательницы на Строгинском бульваре. Ему открыла дверь дочь хозяйки, которая, как и спортсмен, действовала под влиянием мошенников. Мужчина прошел внутрь и попытался открыть сейф, но не смог. В этот момент женщина вернулась домой и спортсмен избил ее до смерти.