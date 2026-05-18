11:23, 18 мая 2026

В Москве спрогнозировали рекордную жару

Екатерина Смирная
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В ближайшие 4-5 дней в Москве ожидается сухая и жаркая погода без осадков, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

«Будет 30-32 градуса максимальная температура во второй половине дня, то есть под стать пляжному сезону. Это ненормальный температурный фон для этих дат. С 19 по 21 мая вполне могут быть новые суточные рекорды максимальной температуры», — сообщил эксперт.

К концу недели в столицу при смене воздушных масс должны прийти дожди, полагает синоптик. Расчеты показывают, что ливни с грозами начнутся в Подмосковье в пятницу, 22 мая, или в субботу, 23 мая, уточнил он.

Ранее аномальную жару прогнозировал в Москве и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура до плюс 31 градуса продержится в Москве до 22 мая.

В Гидрометцентре сообщали, что столбики термометров в ближайшие 5 дней в столичном регионе будут держаться выше климатической нормы на 7-9 градусов.

