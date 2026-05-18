Названы сроки ввода в российские школы учебников под редакцией Медведева

Кононов: Учебник под редакцией Медведева для 11-х классов введут с 2027 года

Учебник по обществознанию под редакцией зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева введут для учеников 11-х классов с 2027 года. Об этом сообщил референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, школьники 9-10-х классов уже с 1 сентября 2026 года начнут учиться по новому учебнику обществознания.

«11-й класс продолжает последний год изучать старый курс... А с 1 сентября 2027 года в школы заходит и третий государственный учебник — обществознание для 11-х классов», — пояснил он.

Ранее Медведев заявил, что новые учебники по обществознанию расширят кругозор и научат российских школьников аргументированно отстаивать свою позицию. Он также добавил, что заключительная глава учебника носит название «Россия на пути в будущее».