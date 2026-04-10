18:53, 10 апреля 2026Россия

Медведев раскрыл подробности о содержании новых учебников по обществознанию

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Новые учебники по обществознанию расширят кругозор и научат российских школьников аргументированно отстаивать свою позицию. Подробности о содержании учебных пособий раскрыл ставший их главным редактором заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем традиции многих народов, которые столетиями жили на нашей земле в мире и братстве, защищали ее от врагов, приумножали ее силу и славу. Чтобы вместе строить счастливое будущее России и передать достойное наследие потомкам, мы должны постоянно стремиться к справедливости и правде, признавать и уважать верховенство закона», — высказался о новом учебнике Медведев.

Уточняется, что новый учебник по обществознанию для учащихся 9-11-х классов содержит как материалы для изучения на уроках, так и дополнительные контрольные вопросы и проверочные задания. В него включены основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нем человека, в том числе философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология и культурология.

Медведев также добавил, что заключительная глава учебника носит название «Россия на пути в будущее». «Уверен, что полученные знания станут для современных школьников достойным ориентиром на этом пути», — заключил он.

Ранее стало известно, что Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для учеников 9-11-х классов. Сообщалось, что он проводил эту работу на безвозмездной основе.

