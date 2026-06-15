Стало известно о регулярном заходе заминированных судов в российские порты

Патрушев: В российские порты регулярно заходят торговые суда с магнитными минами

В российские порты регулярно заходят торговые суда с магнитными минами на борту. Эти плавучие бомбы находят и обезвреживают, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, его слова приводит «Российская газета».

«Есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», — отметил Патрушев. Он заявил, что, согласно поступающей информации, на Западе обдумываются сценарии превентивных ударов по морским базам России, так что важно, чтобы флот был в боевой готовности и мог противостоять «всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии».

По словам помощника президента, ВМФ РФ должен следовать напористой стратегии, перехватывая инициативу и навязывая свои правила оппонентам у из берегов.

«Близкое расстояние от неприятеля есть лучшая тактика», — напомнил Патрушев слова адмирала Федора Ушакова. Он считает, что не стоит ждать, пока натовские корабли окажутся у морских границ России — необходимо первыми «оказываться под носом» у потенциального противника.

Ранее сообщалось, что в порт под Санкт-Петербургом зашел для дозаправки заминированный газовоз «Аррхениус», следовавший в Турцию. На корпусе танкера водолазы нашли морские магнитные мины, сделанные в одной из стран НАТО. Их обезвредили.