Охотники на дроны ВС России превратились в проблему для ВСУ

РИА: Охотники на дроны ВС России превратились в проблему для ВСУ

Охотники российских войск на дроны уничтожают большинство БПЛА и превратились в серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости боец батальона «Питерский» спецназа с позывным Каплодий.

«В среднем около 12 беспилотников пролетали на территории, из них примерно 8-9 штук мы сбивали, остальные уничтожались на следующем рубеже. Мы стали для них проблемой», — рассказал военный.

Он добавил, что из-за деятельности российских охотников на дроны ВСУ все чаще вынуждены менять маршруты полетов и искать обходные пути.

Ранее появилось видео тройного уничтожения техники ВСУ на одном и том же участке дороги. На ролике видно, как в разное время три пикапа пытаются проехать по дороге, но их каждый раз поражает очередной беспилотник-«ждун».