05:07, 15 октября 2025

Тройное уничтожение техники ВСУ дронами-«ждунами» сняли на видео

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео тройного уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном и том же участке дороги. Кадры публикует Telegram-канал «Купянск Today».

На ролике видно, как в разное время три пикапа пытаются проехать по дороге, но их каждый раз поражает очередной беспилотник-«ждун». К подписи к видео указано, что все три машины были уничтожены в течение одного дня.

«Ждунами» в войсках прозвали дроны на оптоволокне, которые стоят на земле и активируются при появлении противника. Для экономии энергии они используют солнечные панели, питающие камеру.

