Россиянам назвали лучший месяц для недорогого отпуска

Июнь назван лучшим месяцем для недорогого отпуска

Июнь назван лучшим месяцем для недорогого отпуска без толп туристов. Об этом рассказала россиянам эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Оксана Власенко, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Погода в первый месяц лета уже приятная, однако на большинстве курортов вода еще недостаточно прогрета, предупредила специалист. При этом в это время спрос еще не доходит до максимума, а предложения отелей и авиакомпаний остаются на весеннем уровне.

«Важное уточнение: экономия в июне часто связана с тем, что море на многих курортах еще не прогрелось до плюс 25-28 градусов. Если вам достаточно плюс 22-24 градусов или вы планируете больше времени уделять экскурсиям, трекингу и активному отдыху — июнь станет отличным выбором», — отметила Власенко.

Так, в июне самые низкие цены будут на курортах Турции, Египта, Черногории, Абхазии, Краснодарского края, Грузии. В сравнении с июлем туры будут дешевле на 15-20 процентов.

Ранее Власенко посоветовала туристам не экономить в отпуске на пяти важных вещах. В первую очередь специалист упомянула индивидуальный трансфер.