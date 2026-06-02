20:40, 2 июня 2026

Россиянам назвали лучший месяц для недорогого отпуска

Зарина Дзагоева
Фото: Yana Perelotova / Shutterstock / Fotodom

Июнь назван лучшим месяцем для недорогого отпуска без толп туристов. Об этом рассказала россиянам эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Оксана Власенко, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Погода в первый месяц лета уже приятная, однако на большинстве курортов вода еще недостаточно прогрета, предупредила специалист. При этом в это время спрос еще не доходит до максимума, а предложения отелей и авиакомпаний остаются на весеннем уровне.

«Важное уточнение: экономия в июне часто связана с тем, что море на многих курортах еще не прогрелось до плюс 25-28 градусов. Если вам достаточно плюс 22-24 градусов или вы планируете больше времени уделять экскурсиям, трекингу и активному отдыху — июнь станет отличным выбором», — отметила Власенко.

Так, в июне самые низкие цены будут на курортах Турции, Египта, Черногории, Абхазии, Краснодарского края, Грузии. В сравнении с июлем туры будут дешевле на 15-20 процентов.

Ранее Власенко посоветовала туристам не экономить в отпуске на пяти важных вещах. В первую очередь специалист упомянула индивидуальный трансфер.

