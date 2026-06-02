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22:47, 2 июня 2026Бывший СССР

В Молдавии раскрыли реальные сроки вступления в ЕС

Экс-премьер Кику: Молдавия не вступит в ЕС в ближайшие несколько лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Молдавия не присоединится к Европейскому союзу (ЕС) в ближайшие несколько лет, несмотря на обещания президента республики Майи Санду. Такое мнение высказал бывший молдавский премьер-министр Ион Кику, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что вступление Кишинева в союз зависит от ситуации на Украине, поэтому делать прогнозы сейчас трудно. «Я бы сейчас не стал предсказывать какой-либо сценарий. Одно ясно: это не будет 2028-й или 2030-й год. Это невозможно», — считает Кику.

Он отметил, что недавно канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал наделить Украину статусом ассоциированного члена ЕС, а также высказывался о «другой форме интеграции» для страны.

По словам Кика, Брюссель не намерен отделять Киев от Кишинева в вопросе евроинтеграции, поэтому властям Молдавии следует прекратить называть нереалистичные сроки вступления в объединение.

Ранее издание Politico сообщало, что открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии в ЕС может начаться 15 июня. По ее данным, Венгрия дала понять, что откажется от намерения противодействовать желанию Киева стать членом объединения.

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