20:00, 2 июня 2026

Стало известно о возможном начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) могут начаться 15 июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Венгрия дала понять, что откажется от своего давнего решения противодействовать желанию Украины получить членство в ЕС, что позволит Киеву и Молдове начать официальные переговоры о вступлении в блок уже в ближайшие дни. Открытие первого переговорного "кластера" — формального шага на пути к членству — запланировано на межправительственную конференцию в Люксембурге 15 июня», — передает издание слова четырех евродипломатов.

При этом венгерский чиновник заявил, что решение об открытии кластеров для Украины «пока не принято, стороны не достигли соглашения». Отмечается, что послы ЕС окончательно определят свою позицию к концу этой недели после того, как Украина представит планы внутренних реформ, а также решения проблемы нацменьшинств.

Для открытия кластеров требуется единогласное одобрение всех 27 государств — членов Евросоюза. Любая страна может заблокировать этот процесс на любом этапе, выступив против первого кластера или любого из последующих шагов Украины или Молдавии на пути к членству.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина должна решить вопрос прав венгерского нацменьшинства для начала переговоров о вступлении в ЕС.

